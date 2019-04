Der harte Hund hat Hunger

Misha Kaufmann geht zu ihm hin, redet auf ihn ein, wendet sich kurz ab, ehe er sich Rohr wieder nähern wird. In derlei Augenblicken kann Suhrs Trainer ziemlich ungemütlich sein, er staucht immer mal wieder Akteure zusammen, teils in fragwürdigem Vokabular. Wenngleich kein Riese, ist der 34-Jährige ja von imposanter Statur, ausgestattet mit beeindruckenden Oberarmen. Er ist kein Typ, mit dem man Zoff haben will.

Er verhalte sich zuweilen zu emotional und wäre gerne ruhiger, erzählt der Berner. Übel nähmen ihm die Spieler seinen manchmal sehr rauen Umgang aber nicht. «Sie wissen, wie ich bin.» Ein Perfektionist ist er, «aber nicht perfekt – und noch ein junger Coach, der lernt und an sich arbeitet», wie er sagt. «Ich weiss aber sehr wohl, wen ich wie anpacken muss.» Es gebe Akteure, welche an gewisse Dinge erinnert werden müssten. «Andere brauchen Streicheleinheiten. Sie kriegen sie.»

«Ich hasse es, zu verlieren»

Als Zuschauer denkt man sich: Unter dem würde ich eher nicht spielen wollen. Doch Kaufmann hat Erfolg – und ist abseits des Platzes ein ruhiger, freundlicher Gesprächspartner, der betont, wie sehr er Martin Rubin mag und bewundert, wobei es sich um den Coach des aktuellen Widersachers Wacker handelt. Es ist dem früheren BSV-Bern-Aufbauer gelungen, Suhr unter den Top 6 zu etablieren.

Und die Aargauer sind dabei, ein Spitzenclub zu werden. Nach der Finalrunde belegten sie Rang 3, zum Auftakt des Playoff schlugen sie den Titelverteidiger 27:24. «Die Thuner haben eine coole, tolle Mannschaft», sagt Kaufmann. «Doch die haben wir auch.»

Gleich mehrere Ausländer beschäftigt der Meister von 1999 und 2000, darunter mit Dragan Marjanac einen Spitzenkeeper, der am Dienstag indes nicht auf Touren kam. Der Trainer sagt, die Leistungskultur innerhalb des Clubs sei ausgeprägt, «wir sind hungrig, und wir wissen genau, wo wir hinwollen».