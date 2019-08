Der VBC Uni Bern zieht sein Team per sofort zurück

Am Montagabend beschloss der Vorstand des Volleyball-Clubs Uni Bern den Rückzug seines Männerteams aus der NLA. Der Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte ist damit Tatsache, das einzige Berner Männer-Volleyballteam der NLA weg. «Ich versuchte alles, konnte aber nichts mehr ändern», sagt Jan Wenger, Präsident des VBC Uni Bern. Das Unheil hatte schon Monate zuvor seinen Lauf genommen. Per Ende Februar müssen die Clubs jeweils im Rahmen der Club­lizenzierung gegenüber Swiss Volley bestätigen, dass sie die nachfolgende Saison in der NLA spielen wollen. Der damalige Uni-Bern-Vorstand tat dies.