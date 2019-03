Insgesamt ist er für 14 Nationalteams zuständig, organisiert und koordiniert, damit alle immer das richtige Material zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung haben. Die A-Nationalmannschaft hat er in dieser Funktion unter anderem an die EM in Frankreich und die WM in Russland begleitet. So sind auch zu diversen Nationalspielern Freundschaften entstanden. «Als Materialwart hat man eine andere Beziehung zu den Spielern als als Trainer», sagt Rudolf.

Dass er nun aufgrund seiner Aufgaben beim FC Köniz wohl etwas weniger Zeit haben wird, Spiele seiner Freunde zu besuchen, nimmt er in Kauf, eben, weil er die Herausforderung annehmen und sich als Trainer beweisen will. Der FCK startet am Samstag (15 Uhr) in Nyon in die Rückrunde. Aufgrund der vielen Veränderungen, die das Kader in der Winterpause erfahren hat, kann sich Rudolf nicht festlegen, was für die momentan neuntplatzierten Könizer drinliegt. Es werde sicher ein bisschen Zeit brauchen, bis sich das Team gefunden habe, vermutet er. Wichtiger als taktische Ausgereiftheit ist Rudolf sowieso etwas anderes. «Ich kann den Spielern noch so viele Systeme beibringen. Wenn sie am Ende nicht mit Freude auf dem Platz stehen, nützt alles nichts.»

Gelson Fernandes bezeichnet Rudolf im Instagram-Post als «Villas-Boas der Schweiz». Doch der 30-Jährige will sich weder mit dem ehemaligen Chelsea-Trainer noch irgendeinem anderen vergleichen. «Ich versuche einfach, mich selber zu sein.» Silvan Rudolf wird sich nun vorderhand auf den Nebenschauplätzen der Fussballszene bewegen. Hat er mit dem FC Köniz jedoch viel Grund zum Jubeln, dürfte seine Arbeit schnell auch in der grossen Fussballwelt Anerkennung finden.