Für die Brandis-Präsidentin ist klar, dass die Partnerschaft weitergeführt werden soll: «Aber es besteht Gesprächsbedarf.» Gut möglich, dass beim nächsten Meeting die Rollen vertauscht sind. Denn Brandis will aufsteigen. «Diesen Entscheid haben wir schon im letzten Jahr gefällt, sind dort aber in der Ligaqualifikation an Weinfelden gescheitert», sagt Rohrer. Jetzt treffen sich Brandis und Bomo in der Best-of-3-Serie der Ligaqualifikation.

Vor zwei Wochen sind die Brandis Ladies zum dritten Mal in Serie B-Meister geworden. Derweil verlor Bomo Thun das Playout gegen Weinfelden (1:3 Siege). Die Oberländerinnen haben eine schwierige Saison. Vor einem Jahr stand das Team noch im Cupfinal und unterlag den ZSC Lions nur denkbar knapp 1:2. Doch im Frühjahr kam aus Kostengründen der Umbruch.

Man trennte sich von Trainer Steve Huard – der Kanadier führte jetzt Lugano zum Meistertitel – den vier Ausländerinnen und Nationalspielerin Sarah Forster. Während der Meisterschaft hat mit Tess Allemann auch noch die international erfahrenste Akteurin das Team verlassen. Im Zuge der internen Turbulenzen hat ihr Vater Bruno Allemann das Traineramt abgegeben.

Im letzten Qualifikationsspiel und im Playout coachte der frühere Gottéron-Akteur Peter Brand das Team. Allemann ist weiterhin Sportchef und hält fest: «Ein Abstieg wäre nicht gut.» Noch will er sich nicht zu stark mit dem Schreckensszenario befassen. «Unsere Spielerinnen sind technisch gut. Am Können fehlt es nicht.» Aber weil Bomo das Kader radikal verjüngt hat, fehlt es an Erfahrung. «Gerade in solchen Drucksituationen, das hat man in den Playouts gesehen», so Allemann.

Cupspiel an Brandis

Auch Trainer Brand hat das festgestellt. Deshalb hat der 65-Jährige, der von 1972 bis 1980 für Gottéron stürmte und mit den Freiburgern in die NLA aufstieg, viel auf die mentale Arbeit geachtet. «Eishockey ist zu 70 Prozent Kopfsache. Da mangelte es.»