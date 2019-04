Das lange Warten auf den Final

Über das Osterwochenende entscheidet sich, gegen wen Wiler-Ersigen am 27. April in Kloten um den Meistertitel spielen wird. Derzeit führt Qualifikationssieger GC in seiner Halbfinalserie gegen Alligator Malans 3:2 und braucht am Samstag (17 Uhr, live, SRF 2) oder am Ostermontag noch einen Sieg, um nach 2016 zum zweiten Mal in den Superfinal einzuziehen. Seit 2015 wird der Meister in einem einzigen finalen Spiel ermittelt.