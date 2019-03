Das Mass aller Dinge

Mehr machen als der Rest

Über hundert Trainings absolvierten die Berner in der letzten Saison, übten viermal pro Woche Spielzüge, Taktik und mannschaftliche Geschlossenheit. «Es ist in der Summe die harte Arbeit, die sich ausbezahlt hat. Zudem haben wir ein homogenes Kader, das konstant gute Leistungen bringen konnte», meint Prskalo. Als Baumeister des sportlichen Erfolgs hebt der Präsident den portugiesischen Coach Pedro Santos hervor, der die Berner mit seinem Fachwissen auch in seiner dritten Saison stetig weiterentwickeln konnte. Der Vertrag des Futsallehrers läuft noch mindestens für weitere zwei Jahre, für Kontinuität ist also gesorgt. «Wir verfügen über eine gute ­Mischung aus ausländischer Futsalkompetenz und schweizerischer Mentalität», erklärt Präsident Prskalo. In einem nächsten Schritt peilt Minerva an, auch auf europäischer Ebene Duftmarken zu setzen. «Wir möchten im nächsten Herbst europäisch Spuren hinterlassen. Mittelfristig möchten wir uns unter den besten sechzehn Teams in der Champions League sehen», beschreibt Prskalo eine Vision für die Zukunft. «Gegen den FC Barcelona oder Sporting Lissabon in der Champions League ein Heimspiel auszutragen, wäre eine tolle Sache», sagt Prskalo. Zuzutrauen ist dies den ambitionierten und zielstrebigen Bernern allemal. Wer hätte das im Jahr 2009 gedacht...