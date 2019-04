Chancenlos eine Chance verpasst

«Es ist eine Enttäuschung», hält YB-Spielerin Meret Wälti kurz nach der Medaillenübergabe fest. Wie ihre Teamkolleginnen erscheint auch sie mit einem hängenden Kopf in den Katakomben. Erst einige Minuten sind zu diesem Moment seit dem Schlusspfiff vergangen – aber die Frage nach dem Cupsieger erledigte sich schon früh im Spiel. Die YB-Frauen gerieten in der Abwehr bereits in den ersten Minuten unter Druck und wirkten im Angriff ideenlos. Durch ein Doppelpack von Ex-Nationalspielerin und FCZ-Captain Fabienne Humm lagen die Zürcherinnen zur Halbzeit bereits mit 2:0 in Front.