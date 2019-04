Brüder – aber nur im Geiste

Der Zeitpunkt von Raemys Rückkehr ist «völlig offen»

Trotz Halbfinalqualifikation waren die Thuner am Donnerstagabend nicht euphorisiert. Zu sehr sorgten sie sich um Nicolas Raemy, ihren vielleicht wichtigsten Mann. Nicht mittun können hatte dieser, er war zu Hause geblieben; die aus der Zeit des durch das Schleudertrauma bedingten Unterbruchs bekannten Symptome hatte er während eines Spaziergangs durch die Stadt registriert.

Heftig war der Luzerner in Spiel 4 von Suhr-Topskorer Milan Skvaril gefoult worden. Wacker schirmt den Linkshänder nun verständlicherweise ab; er benötige Ruhe, teilten die Verantwortlichen mit. Der Nationalspieler arbeite an der Rückkehr auf die Handballplätze; der Zeitpunkt dafür aber, der sei völlig offen. Skvarils Sperre übrigens ist in der Zwischenzeit auf eine Partie reduziert und demnach bereits abgesessen worden.

Die Best-of-5-Serie gegen Pfadi Winterthur beginnt morgen um17 Uhr in der neu erbauten Axa-Arena. Die Partien finden jeweils sonntags und donnerstags statt, am 2. Mai steigt in der Lachenhalle das erste Heimspiel des Titelverteidigers in der Vorschlussrunde. Martin Rubins Team ist vorab wegen all der Ausfälle Aussenseiter, auch wenn es die Zürcher in den letzten Jahren im Playoff stets schlug.

Doch selbst wenn sich die Berner nicht für die Ausmarchung qualifizieren sollten, werden sie im Sommer auf eine gelungene Saison blicken. Den Cup gewann Wacker, und nun schliessen die Thuner die Meisterschaft zum achten Mal in den letzten neun Jahren in den Top 4 ab.

Das ist auch deswegen bemerkenswert, weil sie heuer nicht immer einen guten Eindruck hinterliessen, 2019 bloss eins ihrer bisherigen sieben Heimspiele gewonnen haben. Phänomen Wacker aber wird von Pfadi bestimmt nicht unterschätzt werden. (ahw)