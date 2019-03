Bomo Thun schafft den Ligaerhalt

Die Frauen von Bomo Thun bleiben in der höchsten Spielklasse. In der Ligaqualifikation gegen die Brandis Ladies setzten sich die Oberländerinnen in der Best-of-3-Serie deutlich mit zwei Siegen gegen ihr Partnerteam durch. Zuerst bezwang Bomo den B-Meister am Samstag in Hasle 4:1, am Sonntag in Wichtrach sogar 8:1.