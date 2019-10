Bomo Thun feiert den ersten Sieg über die ZSC Lions

Die Frauen von Köbi Kölliker haben am Wochenende umgehend auf die knappe 1:3-Niederlage gegen Leader Lugano reagiert. Bereits am nächsten Tag musste Bomo Thun beim zweiten Titelaspiranten ZSC Lions antreten. Und dank einer fulminanten Schlussphase konnten die Oberländerinnen auswärts die Zürcherinnen zum ersten Mal seit dem Aufstieg 2006 in die höchste Liga bezwingen.