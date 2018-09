Böse Vorahnung bestätigt

Wenn Not am Mann ist, betätigt sich Münsingens Clubpräsident Andreas Zwahlen auch Mal als Ticketkontrolleur beim Stadioneingang. So wie gestern anlässlich des Heimspiels in der Promotion League gegen den Tabellenletzten YF Juventus Zürich, als Zwahlen vor dem Anpfiff mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen den Zuschauern Einlass auf den Sportplatz Sandreutenen gewährte.

«Heute wäre es wichtig zu punkten, auch wenn Juventus bis jetzt wohl eher unter dem Wert geschlagen wurde», sagte der Präsident kurz vor Spielbeginn und ergänzte noch mahnend: «Gegen vermeintlich schwächere Teams, die in der Tabelle hinten sind, haben wir in der Vergangenheit aber schon oft sehr viel Mühe bekundet.»

Das Gegentor als Sinnbild

Und als ob der Präsident eine böse Vorahnung gehabt hätte, fand der FCM gegen den aufsässigen und technisch beschlagenen Tabellenletzten nur schwer ins Spiel. Den Zürchern gehörte die Startphase, sie führten die feinere Klinge als die Aaretaler, die sich bei Torhüter Patrick Karrer bedanken konnten, dass sie nicht in Rückstand gerieten.

Während die Gäste auf Ballbesitz pochten und die Kugel laufen liessen, griff der FCM zum altbewährten Mittel, schlug die meisten Bälle nach vorne auf den kopfballstarken Zielstürmer Patric Gasser, der indes einen ziemlich schweren Stand gegen robuste und teilweise auch unfair mit den Ellbogen arbeitende Gegenspieler hatte.

«Bitte», flehte Juventus-Trainer Salvatore Andracchio nach einer halben Stunde seine Spieler an, «bitte, spielt wieder sauber von hinten heraus», nachdem auch YF einige Bälle ziellos ins Niemandsland geschlagen hatte. Also besannen sich die Zürcher wieder ihrer Spielstärke und kombinierten. Und sie gingen nach 40 Minuten nach einem Eckball in Führung, wobei Torschütze Elvedin Causi im dichten Getümmel von diversen Münsingern viel zu wenig vehement attackiert wurde.

Das Gegentor war sinnbildlich für die in der ersten Hälfte zu zaghaften Aaretaler, die erst in der zweiten Halbzeit mit der Leidenschaft zu Werke gingen, die es im Abstiegskampf braucht. Mit einem Doppelwechsel hauchte Coach Kurt Feuz seinem Team neues Leben ein, das die Kadenz erhöhte und auch versuchte über die Couloirs Druck zu erzeugen.

Doch in der hektischen Schlussphase bewahrten die Aaretaler zu wenig Ruhe und agierten auch ein bisschen zu ungenau bei den Zuspielen in die gefährliche Zone, um den Ausgleich zu erzwingen. Und so kam es am Tabellenende zum grossen Zusammenschluss. Mittendrin ist nun auch Münsingen, das künftig wieder mehr Biss braucht, um das Punktekonto zu äufnen. (Berner Zeitung)