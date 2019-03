Bittere Pleite für die Thuner gegen Basel Regio

Die Thuner spielten zu ungenau, verloren zu oft die Balance und sündigten im Abschluss. Deshalb lag Basel nach 20 Minuten verdient mit 2:1 in Führung. Danach konnten die Berner Oberländer aber einen Gang höher schalten. Sie agierten nun offensiv und defensiv deutlich dominanter. Thomas Kropf gelang in der 28. Minute das 4:2, und mit einer 5:3-Führung gingen die Thuner in den letzten Abschnitt. Doch im letzten Drittel liessen die Thuner den Gegner gewähren. Plötzlich spielten nur noch die Basler.

Die Thuner hatten Mühe, sich zu befreien, und wollten den Vorsprung über die Zeit retten. Beinahe wäre dies gelungen. Basel aber erzielte in der 59. Minute das 5:5 und das 6:5 und fügte den Berner Oberländern somit eine herbe Niederlage zu. Die Thuner verpassten es, mit einer der zahlreichen Torchancen die Partie vorzeitig zu entscheiden, und gaben am Ende das Geschehen komplett aus der Hand.

Nach dem missglückten Auftritt liegen die Thuner in der Serie mit 0:1 zurück. Nächsten Samstag ist das Team zu einer Reaktion ge­zwungen. (lüp)