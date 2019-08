Bis der Abwehrriegel bröckelt

Der FC Köniz startet mit einem Heimsieg

Perfekter Saisonauftakt für die neu formierte Mannschaft des FC Köniz in der Promotion League. Die Berner Vorstädter, die eine der jüngsten Mannschaften der gesamten Liga stellen, kamen gegen den SC Cham zu einem 2:0-Heimsieg auf dem Sportplatz Liebefeld. In einem teils hitzigen und über weite Strecken sehr intensiven Spiel, in welchem ab und zu auch etwas die Emotionen überschwappten, ging der FC Köniz bereits nach 15 Minuten dank eines Treffers von Mittelfeldspieler Drin Budakova mit 1:0 in Führung. Köniz verteidigte den Vorsprung dank einer äusserst kompakten Defensivleistung geschickt und gekonnt.

Zuzug Fabian Gerber, der von der Thuner U-21-Equipe zum FCK gestossen ist, sorgte dann mit dem Treffer zum 2:0 nach 70. Minuten für die endgültige Entscheidung gegen die aufsässig agierenden Zuger. «Wenn man so mit einem Sieg in eine neue Saison starten kann, ist das natürlich eine Erleichterung. Zudem zeigt der Erfolg, dass man in der Vorbereitung sicher nicht alles falsch gemacht hat. Die Saison ist nun so richtig lanciert», sagte der Könizer Jungcoach Silvan Rudolf (30) nach dem Startsieg. (lüp)