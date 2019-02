Jonathan Fuhrimann ist gut, sehr gut. So gut, dass er sich erstmals für die Europameisterschaft qualifiziert hat. In Italien tritt er sowohl als Cadet (U-17) wie auch als Junior (U-20) an. «Im Einzel ist ein Podestplatz mein Ziel, mit der Mannschaft wollen wir Gold gewinnen», sagt der 16-jährige Berner forsch.