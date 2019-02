Sie schafften die Finalpoule ab, in welcher nach der regulären Saison jeweils die sechs besten Teams vier Halbfinalisten für das Playoff ausgespielt hatten. So kam es in der Saison 2009/10 erstmals zu Viertelfinals im Playoff, wie sie der geneigte Sportfan auch schon aus dem Eishockey kannte.

Wiler-Ersigens starke Serie

Im Frühling 2010 krönte sich Wiler-Ersigen zum ersten Meister im neuen Format, nachdem die Unteremmentaler bereits die Qualifikation auf Rang eins abgeschlossen hatten. Es war der Anfang einer imposanten Serie und einer schier unglaublichen Konstanz des SVWE. Immer in den letzten neun Jahren klassierte sich der Rekordmeister (11 Titel) nach Ablauf der regulären Saison auf einem der ersten zwei Ränge.

In der aktuellen Kampagne droht dem brillanten Lauf indes ein Ende, liegt Wiler-Ersigen drei Runden vor Ende der regulären Saison doch «nur» auf Rang drei. Allerdings beträgt der Rückstand auf das Zweitplatzierte Floorball Köniz drei Punkte, ein Vorpreschen auf Rang zwei bleibt also immer noch möglich. Auch der aktuelle Meister Köniz glänzte in den letzten neun Jahren mit Kontinuität.

Die Vorstädter klassierten sich nie schlechter als auf Rang 6 und hievten sich jeweils problemlos ins Playoff. Auch die Tigers Langnau, die das dritte Berner Topteam in der NLA stellen, gehörten seit Einführung des neuen Modus immer dem elitären Zirkel von Equipen an, die den Sprung in die K.o.-Phase bewerkstelligten.

Dies schafften nebst Wiler-Ersigen, Köniz und den Tigers übrigens auch noch GC und Malans, was zeigt, wie schwer es für Aufsteiger und kleinere Mannschaften wie Thun (Aufstieg 2014) ist, überhaupt an die Honigtöpfe im Playoff zu gelangen.

Die Tigers zittern

Während Wiler-Ersigen und Köniz ihren Platz im Playoff dieses Jahr schon auf sicher haben und Thun fix im Playout steht, müssen die Tigers wohl noch Punkte ins Trockene bringen, um ihre Serie der letzten Jahre aufrechtzuerhalten. Momentan belegen die Emmentaler Rang 8. Das Polster auf die Playoutränge 9 und 10 beträgt drei Punkte, wobei St. Gallen (9.) noch ein Nachholspiel gegen Leader GC in petto hat.