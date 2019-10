Berlin brachte ihr erneut Glück

Martina Strähl hat keine einfachen Monate hinter sich. 2018 war für sie fast traumhaft verlaufen. Die für die LV Langenthal startende Solothurnerin belegte an der EM den 7. Platz, in neuer persönlicher Bestzeit von 2:28:07 Stunden, gewann am Grand Prix von Bern mit der besten je von einer Schweizerin gelaufenen Zeit.