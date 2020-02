Beat Flury verlängert in Herzogenbuchsee

Beat Flury bleibt für weitere zwei Jahre Trainer des NLA-Frauenteams des HV Herzogenbuchsee. Flury betreut die Equipe seit 2013 und stieg mit ihr 2017 in die oberste Schweizer Handball-Liga auf.

Trotz eines schmalen Kaders schaftte er es, die Oberaargauerinnen jeweils ohne grössere Probleme in der NLA zu halten. Aktuell ist der HVH in der NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde engagiert. Das erste Spiel konnte am vergangenen Wochenende bei Leimental gewonnen werden.