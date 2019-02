Selbst Basisarbeit leisten

Damit es so weit kommt, ist jedoch viel Anstrengung nötig. Dies beginnt bereits bei den Kleinsten, wo der Verein aktiver als früher sein muss, um Kinder überhaupt zum Handballsport zu bringen. «Der Fussball hat starken Zulauf», sagt Nicolas Mühlemann, der im Verwaltungsrat der Berner für den Nachwuchs zuständig ist. «Die Nummer 2 ist Eishockey, dahinter kommen wir, zusammen mit Volleyball und Unihockey.»

Zudem existieren viele kleinere Vereine in der Stadt Bern nicht mehr, in denen der Nachwuchs an die Sportart herangeführt werden könnte. Der BSV führt daher über die vereinsnahe Stiftung Jugendförderung Berner Handball polysportive Nachmittage durch, um den Knaben und Mädchen den Einstieg zu ermöglichen. Letztere dürfen bis zur U-15-Stufe in gemischten Teams mittun: Orientiert sich eine Spielerin Richtung Spitze, wechselt sie in der Regel zu Herzogenbuchsee oder Rotweiss Thun, alle anderen können bei Club 72 Köniz weiterspielen, dem Partner im Frauenbereich.

Beim männlichen Nachwuchs führt der BSV eine Leistungs- und eine Breitensportschiene. Und arbeitet mit Vereinen aus dem ganzen Kanton Bern mit Ausnahme des Oberlandes zusammen. Den Berner Juniorenteams gehören Spieler an, die in Herzogenbuchsee, Münsingen, Lyss und Biel erstmals einen Ball in den Fingern gehalten haben, dazu kommen Akteure aus Solothurn und einzelne Romands. «Dies zeigt, dass wir inzwischen eine gewisse überregionale Ausstrahlung haben», sagt Mühlemann. Ein Drittel der Nachwuchsleute stammt von auswärts, zwei Drittel aus den eigenen Reihen.

«Es braucht die Zentren»

Um den Berner Handball auf hohem Niveau zu halten, brauche es die Zentren in Gümligen und auch in Thun, sagt Mühlemann. Denn die Vereine verfügen nicht über so viele finanzielle Mittel, dass sie eine Mannschaft zusammenkaufen können. Das NLA- Team ist letztlich auf drei Säulen aufgebaut. Gezielt werden ausländische Profis verpflichtet, derzeit beschäftigt der BSV Bern mit Edin Tatar, Matthias Gerlich, Jakub Szymanski und Pedro Spinola deren vier.