BSV bricht am Ende ein

Nichts deutete selbst zu Beginn der zweiten Halbzeit darauf hin, dass der BSV Bern die Auswärtspartie bei den Kadetten aus Schaffhausen so klar verlieren würde. Die Berner hielten das Resultat lange ausgeglichen, führten während der ersten Halbzeit gar zeitweise und erzielten in der 42. Minute durch Marco Strahm das 17:17. Und dennoch endete auch das zweite Aufeinandertreffen mit den Schaffhausern in der Finalrunde mit einer klaren Niederlage. Vier Minuten nach dem Treffer des jungen linken Flügels stand es 17:22 zuungunsten der Gäste.