BSV Bern legt wieder vor

Sie waren wesentlich treffsicherer als zwei Tage zuvor und erarbeiten sich bereits vor der Pause einen deutlichen Vorsprung (19:15), den sie nicht mehr preisgaben. In der Schlussphase wäre es gar noch möglich gewesen, das Spiel früher zu entscheiden und höher als 35:31 zu gewinnen.

Obwohl die Berner wie am Donnerstag wieder während der zweiten Halbzeit zwei Spieler verloren. Tobias Baumgartner wurde in der 36. Minute, nachdem er und Otmars dänischer Spielertrainer Bo Spellerberg nach einem Rencontre beide am Boden lagen, ausgeschlossen. Ohne die beiden Routiniers

«Es war keine rote Karte», war Baumgartners klare Meinung zu dieser Szene. «Ich halte mich lediglich an seinem Bein fest, weil ich sonst auf den Kopf falle.» Zehn Minuten später folgte ihm Valentin Striffeler nach der dritten Zweiminutenstrafe. Auch ohne die beiden Routiniers blieb der BSV jedoch stabil und musste den Gegner nie auf mehr als drei Tore herankommen lassen.

«Da hat man gesehen, dass auch die Jungen in unseren Team solche Ausfälle auffangen können», analysierte Janub Szymanski, mit zehn Treffern der beste Berner Torschütze. «Lucas Rohr hat sehr gut verteidigt, Max Freiberg ein wichtiges Tor geschossen.»

Einige taktische Umstellungen im Angriff hätten zum Erfolg geführt, sagte Szymanski. Der BSV führt nun in der Serie 2:1 und kann am Dienstag in St.Gallen in den Halbfinal einziehen, wenn dort der erste Auswärtssieg gegen St.Otmar in dieser Saison gelingt. Gewinnen die Ostschweizer, kommt es am Donnerstag in Gümligen zu einem fünften und entscheidenden Spiel.

Telegramm: BSV Bern - St. Otmar St. Gallen 35:31 (19:15)

724 Zuschauer. - SR Hennig/Meier. - Strafen: 7mal 2 Minuten inklusive Disqualifikation (Striffeler(46.) plus rote Karte Baumgartner (36.) gegen den BSV Bern, 6mal 2 Minuten gegen St. Otmar St. Gallen. - BSV Bern: Tatar (Charczuk für 2 Penaltys); Freiberg (1), Eggimann, Schneeberger, Heer (2), Baumgartner (2), Getzmann (2/2), Striffeler (3), Kusio (7), Gerlich (4), Strahm (1), Szymanski (10), Rohr, Arn (2), Mühlemann (1). - ohne Milosevic, Spinola (beide verletzt) und Ebinger (Familie).