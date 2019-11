Auch als Verletzter oft beim Team

Bei Besprechungen dabei

Für den Rückraumspieler ist es wichtig, dass verletzte Spieler den Kontakt zum Team nicht verlieren und sich möglichst oft im Umfeld der Equipe aufhalten. «Ich erwarte es eigentlich von allen», sagt Baumgartner. «Immer möglich ist es jedoch nicht.» Etwa dann, wenn der Spieler sich vorwiegend bei Ärzten oder Physiotherapeuten aufhält oder sich gar in einer mehrmonatigen Rehabilitationsphase befindet, wie das bei Pedro Spinola der Fall war. Der Portugiese absolvierte nach einem Achillessehnenriss einen grossen Teil des Aufbautrainings in seinem Heimatland.

Baumgartner hingegen konnte im athletischen Bereich stets vieles machen, in der Gümliger Ballsporthalle steht ein vollständig eingerichteter Kraftraum zur Verfügung. «Ich fuhr oft auf dem Crosstrainer oder arbeitete an der Rumpfstabilität», sagt er. «Ich machte alles, was die linke Hand nicht belastete.» Fast in jedem Training war er anwesend, sprach mit den Mitspielern oder den Coachs.

Die Spiele verfolgte der Captain unmittelbar hinter der Bank. Ab und zu sprach er auch mit Trainer Aleksandar Stevic, wenn dieser mit seinem Spielführer den Austausch suchte. Auch bei den Besprechungen vor den Partien war Baumgartner meist dabei, dazu bei Videoanalysen. «Von diesen kann ich auch profitieren, wenn ich nicht spielen kann», liefert er die Begründung. Lediglich in den Pausen begab er sich nicht in die Garderobe. «Dann wollen sich die Spieler auf die zweite Hälfte konzentrieren, ein Verletzter kann da kaum etwas dazu beitragen.»

Verunsicherung spürbar

Obwohl er nahe am Team war, fehlte doch das Wesentliche, das Spielen. «Es fiel mir sehr schwer, zuzuschauen», gesteht er. Zumal das Team nie desolat spielte, aber dennoch viele Partien knapp verlor und auf Platz 7 abgerutscht ist, mit bereits 6 Punkten Rückstand auf das fünftplatzierte Kriens-Luzern.