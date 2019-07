Tour-Mitfavorit gibt unter Tränen auf

85 Kilometer vor dem Ziel in Tignes konnte Pinot dann nicht mehr. Er stieg von seinem Rennrad und begab sich unter Tränen in einen Teamwagen. Der Groupama-FDJ-Fahrer und Teamkollege der beiden Schweizer Stefan Küng und Sébastian Reichenbach hatte bei der diesjährigen Tour vor allem in den Bergen einen bärenstarken Eindruck hinterlassen. Am vergangenen Wochenende gelang ihm bei der Bergankunft auf dem Tourmalet (14. Etappe) der Triumph. Danach galt Pinot bei vielen Experten als grosser Favorit auf den Toursieg. Sein Rückstand auf Leader Julian Alaphilippe betrug vor dem Start der 19. Etappe 1:50 Minuten.

Video: Pinot muss verarztet werden