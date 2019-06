Hirschi Zweiter in der Bergwertung

Hirschi zeigte eine aktive Rundfahrt und war am Samstag in der Etappe nach Drammen zwischenzeitlich zusammen mit dem 19-jährigen belgischen Juniorenweltmeister Remco Evenepoel ausgerissen. «Ich hoffe, es gibt in Zukunft noch mehr Zweikämpfe mit Remco», meinte der Schweizer. Dass die Flucht nicht erfolgreich endete, gehört zum Geschäft. «Wenn man nichts versucht, gewinnt man auch nichts», betonte Hirschi.

Als zweiter Schweizer absolvierte Gino Mäder die Rundfahrt in Skandinavien. Der 22-jährige Oberaargauer kehrte nach dem Handgelenkbruch Ende März definitiv in den Rennbetrieb zurück. Mäder beendete die Tour im 75. Rang mit einem Rückstand von mehr als 22 Minuten. Er büsste vor allem an den letzten drei Tagen Zeit ein.