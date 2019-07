Er wäre auch ohne zweiten Sieg glücklich

Mehr Teneriffa als Monaco

Thomas hat nicht verlernt zu staunen. Der Tour-Sieg 2018 hat ihn nur noch entspannter gemacht. «Diese Tatsache nimmt mir etwas den Druck.» Was nicht heisst, er hätte sich nun nicht seriös vorbereitet. Im Frühjahr verbrachte er fast mehr Zeit im Höhentrainingslager in Teneriffa als daheim in Monaco. Er fuhr alle Schlüsseletappen dieser Tour ab, von der ersten Bergankunft in den Vogesen zu den drei Bergetappen in den Pyrenäen, dem Zeitfahren dazwischen sowie den drei grossen Alpenetappen ganz zum Schluss.

«La Planche des Belles Filles wird eine frühe Knacknuss», sagt er über die Vogesen-Bergankunft. «Aber es gibt so viele schwere Tage, an denen etwas passieren kann. Auch an den nicht-offensichtlichen Tagen. Ich denke da an die Etappe nach Saint-Étienne, wo es ständig hinauf oder hinab geht. Solche Tage sind manchmal fast noch härter, weil vom Start bis ins Ziel Vollgas gefahren wird.»

Donnerstag gibt Richtung vor

Die Tour startet am Samstag mit einer Etappe für die Sprinter, doch am Sonntag werden die ­Anwärter auf den Gesamtsieg ­bereits getestet: Beim Teamzeitfahren wäre ein Zeitverlust fatal. Ineos-intern dürfte der Donnerstag richtungsweisend sein: In Planche des Belles Filles übernahmen die Briten schon bei den ersten beiden Besuchen die Kontrolle über das Rennen. Dieses Mal wird es um noch mehr gehen: um die interne Leaderrolle.

Geraint Thomas, noch eine letzte Frage: Sehen Sie sich als Favoriten für diese Tour de France? «Ich denke nicht an solche Dinge. Das ist etwas für euch Journalisten und die Wettanbieter. Ich kann ja nicht beeinflussen, wie gut Quintana oder Yates in Form sein werden. Darum ist jedes Rennen so anders. Und ­jedes so faszinierend zum ­Zuschauen.»