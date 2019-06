Eklat am Berg – Fan wird von Velo-Profi verhauen

Frustriert gewesen sein dürfte auch Primoz Roglic. Der Slowene wurde am Schlussanstieg abgehängt , wurde 14. und verlor gut 50 Sekunden auf Richard Carapaz. Als erster Radprofi aus Ecuador steht dieser vor dem Gesamtsieg des Giro d'Italia. Der 26-Jährige wehrte auf der letzten Bergetappe am Samstag alle Angriffe ab und geht mit einem Vorsprung von 1:54 Minuten auf den italienischen Altstar Vincenzo Nibali in das abschliessende Einzelzeitfahren über 17 Kilometer in Verona.

Verbotene Hilfe ohne Wirkung

Neuer Gesamtdritter ist Carapaz' Teamkollege Mikel Landa. Der Spanier überholte durch seinen zweiten Platz auf der 20. Etappe über 194 Kilometer von Croce d'Aune nach Monte Avena den ehemaligen Skispringer Roglic. Da half es auch nichts, dass der Slowene unerlaubte Hilfe von einem Zuschauer erhielt, der ihn unterwegs auf der Etappe über mehrere Meter hinweg angeschoben hatte. Gegen die verbotene Unterstützung wehrte sich Roglic indes nicht.