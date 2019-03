Das liegt ebenso an der Kleinheit Berns wie an seiner perfekten Lage. Egal, wo man startet: In zehn Minuten liegt die Stadt hinter einem, und die Route führt wahlweise entlang von Wiesen, Feldern und Wäldern zu den (Vor-)Alpen oder Richtung Jura. Jedes Terrain, jedes Höhenprofil und alles in nächster Nähe: Da ist Bern wohl unschlagbar. Davon hat die Tour de Suisse x-fach profitiert, und 2016 gastierte gar die Tour de France drei Tage lang in der Bundesstadt. Pardon: der Velohauptstadt.

Es wäre nur folgerichtig, wenn die Rad-WM 2024 in Bern stattfände und wieder einmal Bilder von Pelotons im Weltkulturerbe Altstadt, vor Eigermönchundjungfrau, vor dem Chasseral um die Welt gingen. Laut Gemeinderat Reto Nause (in Zürich hiesse er Stadtrat) haben die Behörden der umliegenden Partnergemeinden in Gedanken bereits das Dorffest mit der Rad-WM koordiniert und die Festzelte aufgestellt. Nause dachte an diese Begeisterung, als er Berns Bewerbung als «Kandidatur der Herzen» bezeichnete.

Soll stattdessen der schnöde Mammon über den Austragungsort entscheiden? Bern wird die notwendigen Mittel budgetieren, um die beste Rad-WM aller Zeiten zu organisieren. Und sonst gilt: Sollten die Einnahmen unter Budget liegen, kommen wir auf Zürich zurück.

Pro Zürich (Emil Bischofberger, Radsportspezialist aus Zürich)



Nein, so einfach machen wir es uns nicht. Wir könnten hier über die unzähligen Vorzüge Zürichs schwadronieren. Wie die Stadt auf dem internationalen Parkett mittanzt. Und dass es eben nur mit dieser Weltgewandtheit möglich ist, einen Anlass durchzuführen, an dem Weltmeistertitel verteilt werden.

Tatsächlich sind in diesem Fall die Rollen anders verteilt. Im Sport bestimmt derzeit Bern die Pace, derweil Sport-Zürich an allen Ecken darbt, Stichworte GC, FCZ, ZSC, EHC – Fifa. Der Zürcher Sportblick geht ein wenig neidisch nach Bern, wo der Puck läuft, der Ball rollt – und das Velo ebenso. Fast jährlich macht in der Hauptstadt ein grosses Velorennen halt, Tour de France oder Suisse – man ist in Bern die Pelotons gewohnt, derweil in Zürich bereits die Durchfahrt der Tour de Suisse ein Jahrzehntereignis ist.