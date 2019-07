Titelverteidiger zerlegt bei Sturz sein Velo

In der Not springt sein Teamkollege Michal Kwiatowski in die Bresche. Er überlässt seinem Team-Leader das Rad. Unter grossem Kraft- und Energieaufwand gelingt es Thomas mithilfe seines Teams die Lücke zum Hauptfeld zuzufahren und den Schaden in Grenzen zu halten. Er passiert am Ende die Ziellinie mit einem Rückstand von 26 Sekunden auf den Etappensieger Thomas De Gendt. Im Gesamtklassement liegt er am Ende des achten Renntages auf dem fünften Rang.