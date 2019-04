Ruben Eggenberg schnuppert bei der Elite mit

132 Fahrer im gemischten Feld mit Elite und Amateuren lieferten sich auf der nur 5,2 km langen, flachen Strecke ein interessantes Rennen. Auch bei der 5. Austragung auf dem Rundkurs gab es keinen Berner Sieg. Immerhin drei waren am Schluss mit dabei: der Biker Lukas Flückiger, Ruben Eggenberg und Gabriel Chavanne vom organisierenden Verein.

Der Münsinger Ruben Eggenberg (19) hat sich in wenigen Wochen in der höheren Kategorie eingelebt, kam als Siebter ins Ziel und sagt: « Ich bin in einer guten Verfassung und konnte in den bisherigen Rennen mithalten.» Das ist eine Untertreibung, gewann er doch vor zwei Wochen ein Rennen im Waadtland im Spurt. Sein Ziel, bis im Sommer genügend Punkte für die Elitequalifikation zu sammeln, dürfte er erreichen.

Lukas Flückiger, der vor zwei Jahren als Dritter das beste Resultat eines Berners erzielt hatte, war am Mittag von seinem Wohnort Wynigen ins Aaretal geradelt, musste am Start in den hinteren Rennen einstehen und dann mehrere Runden kämpfen, bis er die Spitze erreichte. Im Spurt kam er nicht über den 8. Rang hinaus.