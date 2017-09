Rad: Dumoulin überlegen – Küng weit zurück

Die Szenerie erinnerte an die legendäre Bergankunft der Tour de France auf Alpe d’Huez. Zehn­tausende Zuschauer säumten gestern anlässlich des WM-Einzelzeitfahrens im norwegischen Bergen die Strecke und vor allem den 3,4 Kilometer langen Schlussanstieg zum Mount Flöyen. Derweil der Niederländer Tom Dumoulin den Berg regelrecht hinaufflog und überlegen siegte, quälten sich die Schweizer Stefan Küng und Reto Hollenstein mehr schlecht als recht die Serpentinen hoch.

Küng, der mit einem Platz in den Top 10 geliebäugelt hatte, kam überhaupt nicht auf Touren. Die Voraussetzungen mit der ersten Bergankunft in der WM-Geschichte hatten zwar nicht für den 23-Jährigen gesprochen, etwas mehr als den 25. Rang mit einem Rückstand von 2:45 Minuten hätte man vom Thurgauer aber dennoch erwarten dürfen.

Bereits in der Fläche vor dem Anstieg hatte Küng 1:12 Minuten auf Dumoulin verloren. Es passte zum missglückten Tag, dass Küng in der anschliessenden Steigung stürzte. «Ich fing in der Kurve zu früh mit Treten an und fiel aus den Pedalen», beschrieb Küng sein Malheur.

Der Sturz ging für Küng glimpflich aus. Er zeigte aber auch, dass der Schweizer Zeitfahrmeister nicht mit der letzten Konsequenz ans Werk gegangen war. Denn die Form hätte eigentlich gepasst, wie er am Sonntag im Teamzeitfahren mit BMC bewiesen hatte. Küng sprach von einem Tag, der «von A bis Z zum Abhaken und Vergessen» sei.

Von fehlender Motivation wollte Küng nichts wissen. Offensichtlich hatte er aber bereits vor dem Start resigniert. «Es ist speziell, wenn du die ganze Saison in jedem Zeitfahren um den Sieg mitfahren kannst, dann hierherkommst und weisst, dass du im besten Fall in die Top 10 fahren kannst», sagte Küng.

Letztmals 2008 so schwach

Nach den Plätzen 19 (2015 in den USA) und 17 (2016 in Katar) verlief auch Küngs drittes WM-Zeitfahren nicht nach Wunsch. Anders als letztes Jahr (9. Rang) konnte Hollenstein nicht in die Bresche springen. So resultierte für Swiss Cycling am Ende das schlechteste Resultat in einem WM-Zeitfahren seit 2008. Damals in Varese war Rubens Bertogliati 30. geworden.

Froome chancenlos

Küng und Hollenstein hatten vor dem Anstieg ihr Zeitfahrrad gegen ein normales Rennrad eingetauscht – anders als die grosse Mehrheit. Auch Sieger Dumoulin rollte mit dem Spezialrad den Berg hoch. Und er tat dies in überzeugender Manier. «Es ist Wahnsinn. Ich hatte einen perfekten Tag», hielt der diesjährige Giro-Sieger fest. Der favorisierte Dumoulin, der vor einem Jahr in Rio hinter Fabian Cancellara Silber gewonnen hatte, avancierte zum ersten niederländischen Zeitfahrweltmeister überhaupt. Chris Froome, Dumoulins vermeintlich grosser Rivale im Kampf um den WM-Titel, blieb chancenlos. Er verlor 1:21 Minuten und musste sich mit Bronze begnügen. Zwischen die beiden Topfavoriten schob sich der ehemalige Skispringer Primoz Roglic aus Slowenien. (sda)