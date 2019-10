Mühe im Schlamm

Zina Barhoumi kämpfte am Weltcupanlass in Bern mit den schwierigen Bedingungen. «Das war das erste Schlammrennen in dieser Saison, und daran muss ich mich zuerst wieder gewöhnen.» Zuvor hatte die Bernerin in diesem Herbst national bereits für Aufsehen gesorgt. In Aigle wurde sie Zweite, beim traditionellen Quer in Steinmaur siegte sie sogar. Nun war die Konkurrenz am Heim-Weltcup deutlicher grösser und stärker. «Gleichwohl habe ich mir mehr erhofft», meint die Lokalmatadorin.