Strecke mit Passage durch die Altstadt

Das Herz der Rad-WM soll am Sechseläutenplatz schlagen, dort wird auch die Ziellinie aller Wettkämpfe sein. Genaue Streckendetails sind noch nicht öffentlich. Aber zur Schlussrunde, die bei den Strassenrennen mehrfach befahren wird, sind einige Eckpfeiler bekannt. Diese geben dem Rennen den Charakter eines Frühjahrsklassikers – einfach im September. So soll die Fahrt vom Sechseläutenplatz durch die Altstadt gehen, inklusive Pavé-Passage, ehe das Rennen in einer Schlaufe über das Stadtgebiet hinaus und via rechtes Seeufer wieder zurück zum Ziel am Sechseläutenplatz führen wird. Die Starts der Rennen plant das OK über den Kanton zu verteilen, damit dieser ebenfalls eingebunden wird.

Für die im Bewerbungsdossier skizzierte Streckenführung holte sich Zürich Radsport-Knowhow von aussen: Sie wurden bei der Routenplanung von David Loosli und Olivier Senn beraten, dem aktuellen und dem ehemaligen Direktor der Tour de Suisse, dazu von Thomas Peter von Swiss Cycling.

Von politischer Seite hatte die Rad-WM-Kandidatur von Anfang an nur Rückenwind: Zuletzt stimmte der Gemeinderat Anfang Februar einem Kredit von knapp acht Millionen Franken ohne Gegenstimme zu. Davor hatten sich bereits die Stadtregierung und der Regierungsrat klar für die Rad-WM ausgesprochen. Ausstehend ist noch eine Unterstützungszusage des Bundes. Von dieser gehen Swiss Cycling und die Zürcher Bewerbung aber fest aus, nachdem Bundesbern diese dem bereits definitiven Rad-WM-Projekt 2020 in Aigle/Martigny zugesichert hat. Das aufgestellte Budget sieht vor, dass 12,7 der 19 Millionen Franken von Stadt, Kanton und Bund beigesteuert werden.

Vierte Titelkämpfe in Zürich

Besonders für die Schweizer Strassenradszene sind die beiden Titelkämpfe von grosser Bedeutung. Swiss Cycling will die Zeit bis 2024 nützen, um neue Nachwuchsprojekte zu initiieren. Am Verbandshauptsitz in Grenchen träumt man von einen Entwicklungsschub, wie ihn die EM 2014 in Zürich den Leichtathleten brachte. Zugleich wird Zürich 2024 für die aufstrebende Generation, welche Marc Hirschi vergangenen Herbst in Innsbruck zum U-23-WM-Titel verhalf, ein grosser Antrieb sein. 2024 werden sie im besten Rennfahreralter sein und im Idealfall um Weltmeisterehren fahren können.

Die Rad-WM findet bereits zum vierten Mal in Zürich statt. Zuvor wurde in der grössten Schweizer Stadt in den Jahren 1923, 1926 und 1946 um Medaillen gefahren.