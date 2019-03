Der Sechseläutenplatz ist auch aus radhistorischer Sicht ein logischer Ort, die Züri-Metzgete hatte bis zu ihrer letzten Profi-Austragung 2006 ihr Ziel auf der Bellerivestrasse, nur einige 100 Meter entfernt. Jener Ort war nahe dem Zentrum, aber eben doch nicht ganz: Er zeigte treffend den damaligen Stellenwert des Velos in Zürich. Man erachtete es als wichtig, aber eben doch nicht als zentral. Das ändert sich mit der WM 2024 definitiv, und davon spricht der im Bewerbungsdossier skizzierte Parcours.

Spektakel in der Altstadt

Dessen zentrales Element ist die 22,6 Kilometer lange Schlussrunde, die mehrfach befahren wird, je nach Kategorie. Vom Sechseläutenplatz geht die Fahrt über die Quaibrücke zum Bürkliplatz, von dort zum Münsterplatz, durch die gepflästerte Altstadt und den Rennweg, über die Rudolf-Brun-Brücke, vorbei am Kunsthaus und von dort stadtauswärts Richtung Witikon, wo die Fahrt via Zollikerberg, Zumikon, Küsnacht und Zumikon wieder hinunter zur Seestrasse führt, zurück in Richtung Sechseläutenplatz. Das ergibt 435 Höhenmeter pro Runde, was für Radprofis nicht enorm viel ist. Addiert wird es aber für ein sehr anforderungsreiches Rennen sorgen, schliesslich werden die Profis die Schlussrunde sieben Mal absolvieren – was für sie inklusive Anfahrt 246 Kilometer und 4175 Höhenmeter bedeutet.

Zur Anfahrt: Die Profirennen der Frauen und Männer sollen in Winterthur starten und in einer Schlaufe durch den nördlichen Teil des Kantons und via Pfannenstiel auf die städtische Schlussrunde führen. Noch ist nicht jede Durchfahrt definitiv, aber die Grafiken aus dem Bewerbungsdossier geben eine ziemlich präzise Idee. Dasselbe gilt für die Rennen der Junioren und U-23, welche voraussichtlich in Uster (auch via Pfannenstiel) respektive Affoltern am Albis (via Buchenegg) starten werden.

Unter den vielen Ideen, die in der ersten Projektphase zum Thema Zürcher WM-Strecke gesponnen wurden, gehörte die Integration der Offenen Rennbahn zu den beliebtesten. Radsportromantiker träumten von einer Zielankunft im Betonoval, wie es im Profisport nur noch bei Paris–Roubaix der Fall ist. Diese Idee scheiterte aber nur schon an den logistischen Voraussetzungen, die auf der Oerliker Rundbahn nicht gegeben gewesen wären. Trotzdem soll die Rennbahn nun einen grossen Auftritt erhalten: Als Startort des Einzelzeitfahrens, welches danach in einem weiten Bogen, vorbei am Greifensee, via Hombrechtikon und Feldbach zum Ufer des Zürichsees führt und von dort zurück in die Stadt. Die 57 Kilometer lange Strecke ist fast schon eine Hommage an den Ambassador der WM 2024, an Stefan Küng. Der Thurgauer feierte auf der Rennbahn seine ersten Erfolge, die Strecke ist danach mit ihrer sachten Steigung auf ihn als starken Roller zugeschnitten.