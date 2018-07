Biker fliegt über den Tour-Tross

Jedes Jahr zieht das grösste Radrennen der Welt hunderttausende Fans an – auch solche, die am Strassenrand für besondere Aktionen sorgen. Nicht immer zur Freude der Teilnehmer, die sich vor allem bergauf oft einen Weg durch die Zuschauermassen bahnen müssen. Am Donnerstag steht die 12. Etappe nach L'Alpe d'Huez auf dem Programm. Wenn die Teilnehmer der Tour de France hinauf zum 1850 Meter über Meer gelegenen Ziel kraxeln und dabei 21 Kehren überwinden, kommen ihnen die Fans ganz nahe. Manch einer wird dabei versuchen, sich vor den TV-Kameras mit einem speziellen Outfit zu profilieren oder mit einem Sprint das Tempo der Profis mitzugehen.

Die Einlage eines Mountainbikers während der 10. Etappe vom Dienstag dürfte allerdings nicht zu toppen sein. Der Mann wagt vor laufender Kamera einen Sprung über die Strasse – da muss man zweimal hinschauen. Doch sehen Sie selber im Video. (ddu)