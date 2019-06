Kubica machts mit links

Letzter ist er in der WM, 0 Punkte, nur zweimal war bisher einer langsamer als er. Es ist nicht unbedingt das, was sich Kubica ausgemalt hatte vor dieser Formel-1-Saison.

Der Mann aus Krakau mit dem kantigen Gesicht und markanter Nase war sein Leben lang ein Kämpfer. Doch nun mag selbst er nicht den grossen Angriff ausrufen. So verkorkst waren die ersten acht Rennen mit Williams. «Wir müssen sicherstellen, dass wir das Beste aus dem machen, was wir haben.» So hört sich das an, wenn er versucht, dem Frust ein positives Mäntelchen umzuhängen. «Jeder in unserem Team hätte es gern, wenn wir weiter vorne wären und mit anderen kämpfen könnten. Wir hoffen, dass wir früher oder später das Potenzial dazu haben.» Mit anderen Teams um die Plätze zuhinterst zu kämpfen, nicht einmal das gibt sein Auto derzeit her.

Zu den Vorsaisontests erschien Williams verspätet; die Sponsoren laufen davon; die goldenen 90er-Jahre, als die Briten dreimal am Stück Konstrukteursweltmeister wurden, könnten weiter weg nicht sein.

Der einzige Sieg für Sauber

Mittendrin in diesem Schlamassel sitzt Kubica. 2008 in Kanada war er noch stolzer und bislang einziger Sieger für Sauber. Nun ist er am anderen Ende angelangt. Dabei hätte die Dramaturgie seiner Geschichte vorgesehen, dass er auch jetzt als Sieger auf dem Dach des Motorhome thront und über seinen Werdegang redet. Kann er nun nicht.

Das, was dem 34-Jährigen widerfahren ist, böte reichlich Material für eine Verfilmung in Hollywood. Wie dramatisch es sich zugetragen haben muss an jenem Tag im Frühjahr 2011, davon erzählt sein rechter Arm. Die schmalen Finger halten verkrampft sein Mobiltelefon. Tiefe und breite Narben schlängeln sich hoch zum Ellbogen, wo sie zusammenlaufen, eine zieht sich weiter nach oben und verschwindet unter dem weissen Poloshirt.

Es ist die ewige Erinnerung an den Unfall, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Es geschah nicht in der Formel 1, sondern beim Vergnügen zwischendurch, bei einem kleinen Rallye nahe Genua. Kubica war in eine Leitplanke gedonnert, diese bohrte sich mittig in seinen Skoda Fabia, bis zu seinem Arm am Schalthebel. In einer siebenstündigen Operation retteten die Ärzte die Extremität, Kubica wurde ins künstliche Koma versetzt, es folgten weitere Eingriffe und zwei Monate Aufenthalt im Spital.