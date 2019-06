«Ich gebe dir 30 Millionen Dollar»

Auch die Fahrer machen sich Gedanken



Gehör findet Ecclestone durchaus auch bei den Fahrern. Er würde zwar nicht soweit gehen, dass der Sport in einer Krise stecke, meinte Sergio Perez am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Grossen Preis von Österreich: «Aber die Leute verlieren das Interesse.» Der Sport sei sicher nicht in bester Verfassung, pflichtete der 21 Jahre alte Ferrari-Pilot Charles Leclerc bei.

Sein deutscher Teamkollege Sebastian Vettel begrüsste wie die anderen, dass zuletzt auch die Fahrer zu möglichen Regeländerungen befragt wurden: «Wir haben eine sehr klare Meinung, wie die Regeln und die Autos der Zukunft sein sollten. Wir halten es sehr simpel, wir haben keine ausser den sportlichen Interessen», betonte Vettel: «Hoffentlich können wir darauf einwirken, dass wir wieder die Art Rennfahren erleben, in die wir uns verliebt haben, als wir jung waren.»

Ecclestone: Mit den Teams gar nicht erst reden



Was genau schlägt nun Ecclestone vor? Spannender und ausgeglichener soll das Ganze werden, in Zeiten, in der vor allem die Dominanz von Mercedes vielen Sorgen bereitet. Die Silberpfeile haben seit einschliesslich 2014 jeweils die Titel in der Fahrer- und der Konstrukteurswertung gewonnen. Superstar Hamilton ist mit sechs Siegen aus den ersten acht Saisonrennen auf dem besten Weg, erneut den Titel zu holen.

Um neue Regeln zu definieren, würde Ecclestone die Teams ausser Acht lassen, diese gar nicht erst befragen: «Das ist, als hätte man ein Komitee, und das brauchst du nicht, wenn du solche Entscheidungen triffst.» Er würde neben der Fahrer- und der Konstrukteurs- eine weitere WM-Kategorie einführen: Die Team-Weltmeisterschaft. Diese würde, so meint Ecclestone, die anderen beiden in keiner Weise beeinflussen.