Das Schauspiel von Rumpelstilzchen Vettel

Vettel will die Nummer 1 sein. (Video: SRF)

Die Ruhe vor dem Ausritt

So hätte es enden müssen, dieses Rennen in Montreal, wenn es nach Vettel gegangen wäre, der nun schon seit unendlich langen fünf Jahren versucht, in seinem roten Auto die Macht von Mercedes zu durchbrechen: Er auf der 1, Hamilton auf der 2. Ja, der Grand Prix von Kanada hätte durchaus so enden können, er hätte es sogar müssen, wäre alles normal gelaufen. Doch normal lief es nicht an diesem Sonntag.

Dabei hatte alles noch ruhig begonnen für den aufbrausenden Mann aus Heppenheim. Vettel, erstmals seit Hockenheim 2018 von der Poleposition gestartet, kam gut weg, liess Hamilton keinen Hauch einer Chance. Und so blieb das lange auf dem Circuit Gilles-Villeneuve, der immer wieder gut ist für allerhand Spektakel. Vettel kam früher als sein Widersacher zum Boxenstopp – es war die goldrichtige Entscheidung. Der 31-Jährige holte dadurch gar noch ein paar Sekunden mehr heraus auf Hamilton.

Hamilton ungewohnter Jäger

Dieser war also für einmal der Jäger. Es ist eine Rolle, die ihm nicht steht, dem Fünffachweltmeister, so sieht er das vor allem selber. Der Popstar der Formel 1 ist der Vorausfahrende, die 19 anderen die Statisten. Also setzte der Brite Vettel mächtig unter Druck, zeigte sich immer wieder im Rückspiegel des Ferraris, kam näher und näher. Die Jagd war eröffnet. Und es kam, wie es schon fast kommen musste für Vettel, der den Erfolg in den letzten Jahren nicht gerade angezogen hat. Plötzlich holperte er mit seinem Wagen über die grüne Wiese wie ein angeschossener Hase, rutschte zurück auf die Strecke und zwang Hamilton zu einem Bremsmanöver, um eine Kollision zu vermeiden. Das Formel-1-Schnellgericht entschied: 5-Sekunden-Strafe für Vettel.