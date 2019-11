Ausrufezeichen und Absturz

Dennoch darf der Emmentaler mit seiner Saison sehr zufrieden sein, er setzte ein kräftiges Ausrufezeichen. Der dritte Rang im WM-Gesamtklassement beschert ihm zudem einen saftigen Bonus. «Wir dürfen stolz auf unsere Entwicklungin den letzten Monaten sein»,sagt Lüthi. Im ersten Jahr beim Dynavolt-Intact-Team sei es ein ausgezeichnetes Ergebnis, die Weltmeisterschaft gleich auf dem Podium zu beenden.

Gemessen an der Punkteausbeute blickt Tom Lüthi in der 18. Saison sogar auf das beste Jahr seiner Laufbahn zurück. 250 Punkte erreichte er nicht beim WM-Titel 2005 in der damaligen 125er-Kategorie (242) – und auch nicht 2016 und 2017, als er mit 234 und 243 Zählern in der Moto2 jeweils WM-Zweiter wurde. Allerdings bestritt Lüthi in diesen drei Saisons zwei oder drei Rennen weniger als 2019.

Der 33-Jährige jedenfalls meldete sich nach dem äusserst frustrierenden MotoGP-Abenteuer mit null Punkten letztes Jahr eindrucksvoll zurück. Die Basis zu seiner erfreulichen Saison legte er dabei mit einem tollen Start. Weil er im Sommer aber wochenlang die richtige Abstimmung mit seiner Maschine nicht fand, vermochte er Weltmeister Álex Márquez am Ende nicht mehr richtig zu gefährden. Gestern in Valencia stürzte Márquez. Der Spanier triumphierte viel deutlicher, als es die knappen Abstände von 3 beziehungsweise 12 Punkten auf Binder und Lüthi vorgeben.

Während Márquez und Binder 2019 jeweils fünf Siege feierten, vermochte der solide Punktesammler Lüthi einzig im Frühling in Austin zu gewinnen. Mit vier Podestplätzen in Serie bewies er am Saisonende jedoch seine Klasse. «Wir haben unsere gröberen Probleme spät, aber nicht zu spät lösen können», sagt Lüthi. «Und das ist ein wertvolles Zeichen für die Zukunft.»

Noch immer also hält Motorradsenior Tom Lüthi mit den jungen, zuweilen wildenMoto2-Fahrern mit. Nächste Saison darf er sich jedenfalls zu den Topfavoriten zählen, zumal Binder und Márquez 2020 beide in die Königsklasse MotoGP aufsteigen. Mit allergrösster Wahrscheinlichkeit wird Álex Márquez bei Repsol-Honda zusammen mit Serienweltmeister und Bruder Marc Márquez ein spektakuläres Fahrerpaar bilden. Dagegen könnte der Franzose Johann Zarco, Moto2-Weltmeister 2015 und 2016, nächstes Jahr in die zweithöchste Kategorie zurückkehren und ein ernsthafter Konkurrent Lüthis werden.