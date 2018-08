Wieder in der richtigen Kategorie

Das grosse Moto-GP-Abenteuer ist nach einer Saison zu Ende. Wie erwartet kehrt Tom Lüthi 2019 in die Moto-2-Kategorie zurück, er wird für Dynavolt-Intact fahren. Lüthi ersetzt beim ambitionierten Team aus Memmingen (GER) den Spanier Xavi Vierge, der zu Lüthis aktuellem Rennstall Marc VDS in die Moto 2 wechselt. Und der Schweizer wird – wie vor seinem Aufstieg in die Moto GP – auf einer Kalex unterwegs sein. Er freut sich über diesen Transfer: «Der Vertrag ist eine Erleichterung für mich und gleichzeitig eine grosse Motivation. Mein neues Team ist sehr gut strukturiert, das ist entscheidend.»

Der Entscheid Tom Lüthis ist logisch. Er ist smart. Und er ist gut. Einerseits ist der Abstieg nach nur einem Jahr in der Königsklasse zwar auch eine Niederlage für ihn, andererseits hat er seinen Moto-GP-Traum verwirklicht. Und dabei realisiert, dass der Schritt für ihn zu gross ist. Die Unterschiede zwischen den Kategorien sind riesig, und Lüthi ist mit 31 Jahren zu alt, um als Hinterherfahrer Erfahrungen zu sammeln. Er hätte viel Zeit benötigt, um sich anzupassen. Zeit, die er nicht erhalten hat.

Wieder ein Siegfahrer

Lüthis Pech war es auch, brach beim zuvor prächtig funktionierenden Marc-VDS-Team nach wenigen Saisonrennen ein heftiger Machtkampf aus. Spätestens Mitte Mai herrschte Chaos, die Organisation war weitgehend führungslos. Unter all diesen komplizierten Umständen ist es nachvollziehbar, wartet Lüthi nach grösstenteils enttäuschenden Resultaten immer noch auf seinen ersten Moto-GP-Punkt.

Das hektische Jahr 2018 wird Tom Lüthi als Lehrzeit verbuchen müssen. Aber es ist dem Routinier zuzutrauen, nächste Saison gleich wieder ein Titelkandidat zu sein – 2016 und 2017 beendete er die Moto-2-Saison auf Rang 2. Nachdem sich seine Rückkehr abgezeichnet hatte, erhielt Lüthi zahlreiche Offerten interessierter Teams. Er wird von seinem Abstieg nicht nur in sportlicher Hinsicht und durch höhere Prämieneinnahmen profitieren. Auch seine Medienpräsenz wird wieder deutlich besser sein, was nicht zuletzt die Sponsoren freut. Als Exot in der Moto GP verschwand er weitgehend aus der Öffentlichkeit, in Österreich wurde er am Sonntag Letzter.

Bald wird Tom Lüthi wieder in der für ihn richtigen Kategorie fahren. Ob er gleich 2019 wieder zum regelmässigen Siegfahrer avanciert, hängt vor allem davon ab, wie schnell ihm die Umstellung vom Aussenseiter zum Favoriten gelingen wird. Es ist jedenfalls keineswegs unrealistisch, dass der Berner seine tolle Karriere in den nächsten Jahren mit einem zweiten WM-Titel krönt.

(Berner Zeitung)