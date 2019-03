Was für ein Rennen von Tom Lüthi: Der Emmentaler, der 2018 in der Königsklasse punktelos geblieben war, verpasste zum Saisonauftakt in Katar nach einer grossen Aufholjagd seinen 17. GP-Sieg nur um wenige Tausendstel. Statt dem 32-Jährigen aus Linden triumphierte der ebenfalls auf einer Kalex fahrende Italiener Lorenzo Baldassarri. Dritter wurde auf dem Circuit von Losail Lüthis Dynavolt-Teamkollege Marcel Schrötter.