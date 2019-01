Wenige Stunden vom Tod entfernt, hatte Thierry Sabine die Erleuchtung seines Lebens. Der Franzose verlor mit dem Motorrad in der Wüste Libyens seinen Weg aus den Augen. Drei Tage lang irrte er ohne Kompass, ohne Wasser und ohne Hoffnung durch das Nichts – aber er hatte eine Idee im Kopf, die in der Aussichtslosigkeit der endlosen Einöde wuchs und gedieh. Sabine wurde gerettet, und ein Jahr später stand er mit 182 anderen unter dem Eiffelturm und wartete auf den Startschuss, um seine Erfahrung mit ein paar Verrückten dieser Welt zu teilen. Sein Ziel: Frankreich und die Wüste Nordafrikas zu durch­queren, entlang der Westküste, in mehreren Etappen hinunter bis nach Senegal. Die Rallye ­Dakar, das grösste Langstrecken-Etappenrennen der Welt, war ­geboren. Vieles war am vergangenen Sonntag bei den Fahrern vor dem Start der 40. Rallye Dakar so wie damals, 1978 in Paris. Die Freude am Abenteuer, der Respekt vor der Herausforderung, die Angst vor dem Unbekannten.