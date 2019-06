Massencrash bereits in der ersten Kurve

Diese wurde einigen Fahrern sogleich zum Verhängnis. Denn die Verhältnisse waren für so viele Boliden auf einmal einfach zu eng. Sébastien Buemi und Mitch Evans duellierten sich um Rang 2, touchierten sich auch, kamen aber ums Hindernis herum. Nicht so die Kontrahenten dahinter.

Fahrer waren ganz und gar nicht zufrieden

Pascal Wehrlein wurde von hinten in die Streckenbegrenzung geschoben und versperrte querstehend die Strecke. Klarer Fall: Rote Flagge, das Rennen musste neu gestartet werden.

Die aktive Twitter-Gemeinde machte sich sogleich lustig über diesen kuriosen Start. Die Frage ist tatsächlich berechtigt: Wieso muss Kurve 1 so schmal sein?

Zwischen Rennleitung und Fahrer gab es danach wilde Wortgefechte. Es ging um die Startaufstellung bei Wiederaufnahme des Rennens. Sprich, welche Reihenfolge gewertet würde. Denn es gilt: Bei Rennunterbruch gilt die letzte beendete Runde. Nur gab es die in Bern noch nicht. Das Rennen wurde rund eine halbe Stunde später in der ursprünglichen Startaufstellung wiederaufgenommen. Dies ärgerte diejenigen Fahrer, die es durch diesen kuriosen Start-Crash nach vorne gespült hatte.

.@LucasdiGrassi and @MassaFelipe19 among the drivers debating what happens next after the red flag #SwissEPrix#ABBFormulaEpic.twitter.com/1XE8fdb3pF

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) 22. Juni 2019