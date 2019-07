Lüthi rempelt – und wird ausgebremst

Und Lüthi? Der überstand die Szene zunächst unbeschadet – und doch hatte sie Folgen für den Emmentaler. Die Rennkommissäre werteten die Aktion nicht als Rennunfall, sondern als unerlaubten Rempler und bestraften Lüthi mit einer «long lap»: Er musste ganz aussen in Kurve 1 eine Zusatzschlaufe fahren. Rund drei Sekunden verlor Lüthi und damit auch den Anschluss an die Spitze. Und so wurde er auch seine WM-Führung los: Alex Marquez fuhr einen schliesslich ungefährdeten Sieg ein und grüsst nach einer Woche wieder als Leader.

Through the long lap penalty he goes! ????@ThomasLUTHI takes his sanction for the incident with @XaviVierge ????#GermanGP ???????? pic.twitter.com/TZP01weenn

— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) 7. Juli 2019