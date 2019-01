Am Wochenende trafen sich zwei Weltmeister. Der eine war Kelly Slater, seines Zeichens elffacher Surf-Weltmeister, und der andere der fünfmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. In Lemoore, mitten in der kalifornischen Wüste, hat sich Surf-Legende Slater vor einiger Zeit eine riesige künstliche Welle bauen lassen. Und nun kam der aktuelle Formel-1-Champion auf einen Wellenritt zu Besuch.