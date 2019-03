Gecrasht, Töff geentert und Schlägerei angezettelt

Die beiden Töff-Piloten Jorge Martinez und Marion Calvo kamen sich in der costaricanischen Meisterschaft auf dem Autodromo La Guacima in die Quere. Nach einer Kollision bei voller Geschwindigkeit rettet sich Martinez mirakulös auf die Maschine des Konkurrenten. Calvo bemerkt den Rivalen auf dem Heck seines Töff und hält an. Doch anstatt sich bei seinem Retter zu bedanken, lässt Martinez mitten auf der Strecke seine rechte Faust sprechen. Das lässt Calvo nicht auf sich sitzen.