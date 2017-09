Formel E kommt in die Stadt Zürich

Premiere in der Schweiz: Am 18. Juni 2018 findet in Zürich ein Formel-E-Rennen statt. Der Stadtrat von Zürich hat das gemeinsam ausgearbeitete Gesuch der Vereine e-mobil Züri und OK ePrix Zürich bewilligt und grünes Licht gegeben.

Das teilten die Organisatoren am Donnerstagabend mit. Mit der Bewilligung durch den Stadtrat sei nun eine wesentliche Hürde genommen. Bereits früher hatten Kanton und Bund grundsätzlich grünes Licht gegeben.

Rahmenveranstaltung geplant

Die Schweiz erhalte damit einen Top-Event mit internationaler Ausstrahlung und ein Volksfest, schreiben die Organisatoren. Das Formel-E-Rennen in Zürich werde durch eine Rahmenveranstaltung erweitert. Neben dem eigentlichen Rennen solle die Bevölkerung ein Fest mit Inhalten rund um die Elektromobilität erhalten. Wichtig sei es, die Lärmemissionen tief und die Sperrung von Strassen in der Innenstadt möglichst kurz zu halten.

Nächster Schritt sei es nun, die bestehenden Kontakte mit Partnern und Sponsoren so zu bündeln, dass eine tragfähige Struktur für das Grossereignis in Zürich entstehen könne. «Die Unterstützung des Stadtrats ist für Sponsoren und Partner zentral.» Denn ohne diese hätte es kein Rennen in Zürich gegeben.

Seit 2016 erlaubt

Die Formel E steht vor der vierten Rennsaison. Die Rennserie wird ausschliesslich auf temporären Rundstreckenkursen in Städten ausgetragen.

Seit Anfang April 2016 dürfen in der Schweiz Rundstreckenrennen mit E-Mobilen gefahren werden. Der Bundesrat hatte vorher die dafür erforderliche Ausnahmebewilligung erteilt. Solche Rennen lägen im Interesse der Wirtschaft und des Forschungsstandortes Schweiz.

Für die Durchführung der Rennen können sich Städte bewerben. Die Wettkämpfe sind bewilligungspflichtig. Zu Gunsten der Sicherheit muss eine dem Rundkurs angepasste Höchstgeschwindigkeit festgesetzt werden. Die kantonalen Behörden müssen sicherstellen, dass die Höchstgeschwindigkeit kontrolliert und durchgesetzt wird.

Event in Lugano gescheitert

Ende 2015 war angenommen worden, dass das erste Formel-E-Rennen der Schweiz in Lugano stattfinden könnte. Zu diesem Wettkampf kam es schliesslich aber nicht. Der wichtigste Sponsor war aus politischen Gründen ausgestiegen - die Linke hatte zuvor das Rennen kritisiert.

Danach kündigte die Stadt Zürich eine Kandidatur für einen «Swiss ePrix» an. Die Stadt Lugano unterstützt diese Bewerbung.