Es regnet Schlamm

Schneien tut es auch noch an diesem Sonntag, an dem der Winter zurückgekehrt ist. Ansonsten regnet es oder nieselt. Perfektes Motocrosswetter.

Ehrengast mit Motorhome und Entourage: Jeremy Seewer. Foto: Fabienne Andreoli

«Ich gehe mir noch kurz die Schuhe putzen», sagt der berühmte Gast. Jeremy Seewer ist 24 Jahre alt, aus Bülach, Yamaha-Werkspilot. Eigentlich fährt er in der Weltmeisterschaft. Doch weil die an diesem Wochenende Pause macht, startet er erstmals seit einem Jahrzehnt wieder in Wohlen. Es dürfte 2019 Seewers einziger Auftritt in der Heimat bleiben: Der WM-Lauf in Frauenfeld wurde nach Klagen wegen Lärmemissionen nicht mehr bewilligt.

Aufgebockt wie im Schrein

Seine Schuhe putzt Seewer selbst, andere Arbeiten werden ihm abgenommen. Eine ganze Entourage hat er dabei, vom Bruder bis zum Mechaniker. Vor seinem Motorhome – es ist mit der Nummer 91 und Seewers Logo versehen – lockt ein Merchandisingstand mit Hoodies, Caps, Postern. Und wie in einem Schrein ist die Maschine aufgebockt, mit der er gerade den ersten Lauf der Kategorie FMS Swiss MX Open gewonnen hat. Bestaunt und fotografiert, während der Mechaniker sie säubert und bereit macht für den zweiten Auftritt. Von einem Dach geschützt vor dem Dauerregen.

Seewers Stand ist nicht der einzige. Dicht an dicht drängen sich die Aussteller am Weg, der vom Parkplatz zu den Fahrer­lagern führt. Von «Cross Camps» in Ungarn bis zur Schutzausrüstung wird alles Mögliche angeboten, mehrere Interessenten mussten aus Platzmangel abgewiesen werden. Dem Anlass beim Schloss Hilfikon geht es gut: Ein randvolles Festzelt, ein 148-seitiges Programm und 39 Rennen in zwei Tagen zeugen davon.

«In drei Wochen sieht man nichts mehr von der Strecke»,verspricht die ­Organisatorin.

Wachsen wollen die Veranstalter um OK-Chef Ueli Hilfiker und seine Frau Gisela nicht, könnten es auch nicht bewältigen. Von der Guggenmusik über die Turner helfen lokale Vereine mit beim Anlass, der die ganze Region verbindet. Die zwölf Landbesitzer, die ihre Wiesen zur Verfügung stellen, erhalten neben einer Entschädigung ­Gratiseintritt ins VIP-Zelt. Dort trifft sich die Lokalprominenz. Zum Beispiel Chris Hüsser.