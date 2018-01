«Es geht hier um meine Karriere»

Schwierige Zeiten: Der 27-jährige Dominique Aegerter kämpft um seine Moto-2-Zukunft. Bild: Marcel Bieri

Fahren Sie 2018 weiter ­Moto-2-Rennen?

Dominique Aegerter (schmunzelt): Es ist zwar nicht lustig, aber das ist eine coole Startfrage. Ich hoffe es sehr. Und ich bin optimistischer als vor ein paar Tagen.

Der britische Investmentbanker David Pickworth hatte versprochen, Ihre nächste Saison zu ­finanzieren. Mit Geld aus Russland. Pickworth geniesst in der Branche einen schlechten Ruf, er gilt als Bluffer. Schrillten da nicht alle Alarmglocken?

Natürlich waren wir vorsichtig. Doch er versicherte, dass das Geld vorhanden sei, wir hätten uns kurz vor Weihnachten in Wien zur Vertragsunterschrift treffen wollen. Mein Team Kiefer Racing und KTM waren stets skeptisch, deshalb verfolgten wir selbstverständlich einen Plan B.

Zum Treffen in Wien am 20. Dezember kam es nicht. Pickworth schrieb einen Tag vorher in einer Mail, der Deal sei geplatzt.

Er hatte und hat zwar das Geld aus Russland, aber er kann es nicht transferieren. Das war bitter, ein riesiger Schock.

Wie enttäuscht sind Sie vonDavid Pickworth?

Ich möchte ihn nicht schlechtmachen. Er wollte dieses Geschäft unbedingt, er setzte auf mich, ich spürte sein Vertrauen. Solche Dinge passieren leider, ich habe wieder viel gelernt. Und noch ist nicht ganz alles verloren. Wenn er das Geld bis zum 8. Januar auf ein KTM-Konto überweist, steht der Deal. Aber es wäre naiv und fahrlässig, darauf zu hoffen.

Nun greift Plan B.

Ja, genau. Es geht darum, dass wir die nächste Saison selber finanzieren. Einerseits über Grosssponsoren, da ist mein Manager Robert Siegrist aktiv. Und andererseits über private Sponsoren, Gönner und Fans. Es hat mir sehr gutgetan, ihre Unterstützung zu spüren, viele Fans überwiesen mir zuletzt Geld, von 100 bis zu 5000 Franken. Meine Mutter und mein Bruder koordinieren diese Aktionen. Zudem planen wir ein Crowdfunding, da haben wir drei Angebote. Wir müssen das beste für unser Projekt auswählen.

Und Sie sind offenbar auch ­bereit für einen Lohnverzicht.

Das ist richtig, es geht hier um meine Karriere. Ich bin 27, ich kann nicht einfach ein Jahr pausieren oder in einer anderen Serie fahren. Ich weiss, dass ich das Potenzial dazu habe, in der Moto-2-Kategorie gute Resultate zu erzielen. In den letzten drei Jahren war oft richtig der Käfer drin, aber ich habe immer wieder bewiesen, schnell sein zu können. Und ich fuhr auch um Siege mit.

Ein bekannter Schweizer Motorradjournalist schrieb kürzlich, Sie hätten jährlich eine halbe Million Franken verdient . . .

(lacht) . . . das habe ich auch gelesen. Schön wärs! Es war in den letzten drei Jahren viel weniger, weil ich zum Beispiel nicht viele Punkteprämien einfuhr. Aber ich bin ein sparsamer Mensch, wohne noch zu Hause, habe etwas auf die Seite legen können. Es ist zwar bitter, wenn man selber Geld geben muss und auf seinen Lohn verzichtet. Aber das ist es mir auf alle Fälle wert.

Wie viel Geld fehlt denn noch?

Das ist immer eine schwierige Rechnung. Man sagt, es brauche rund 1 bis 1,2 Millionen Franken, um eine Saison zu finanzieren. Natürlich geht es immer billiger, man kann auf persönliche Mechaniker verzichten, kostengünstig reisen, nicht zu viel stürzen.

Wie meinen Sie das?

Es gibt Fahrer, die pro Jahr 30 bis 40 Stürze haben, das geht dann sofort sehr ins Geld, Ersatzteile sind teuer. Ich hatte 2017 nur 3 Unfälle, das waren nur ein paar Tausend Franken Kosten.

Wie sieht Ihre Rechnung aus?

Wir benötigen selber noch etwa 600 000 Franken. Am wichtigsten ist, dass wir die KTM-Maschine zahlen können, dann sind wir startklar. Und dann schauen wir weiter, einige Sponsoren zahlen ja in Raten, ich muss gut fahren, dann bin ich interessanter. Es ist eine schwierige Ausgangslage, aber wir werden hart kämpfen, so schnell gebe ich nicht auf. Der erste Schock ist überwunden, nun schaue ich vorwärts.

Blicken wir noch zurück auf 2017. Es war ein hartes Jahr für Sie: nachträglich aberkannter Sieg am GP in Misano wegen eines unerlaubten Motorenöls, Herztod ihres Teamteilhabers Stefan Kiefer beim Malaysia-GP. War es Ihre schwierigste Saison?

Wahrscheinlich, ja. Es gab schlimme Momente, und so gesehen passt die Geschichte um die Finanzierung der nächsten Saison leider dazu. Es ist mir nicht gelungen, starke Ergebnisse herauszufahren, ich hatte auch Pech mit mehreren technischen Defekten, der aberkannte Sieg war schmerzhaft, der Tod von Stefan Kiefer tragisch. Der Wurm war drin bei mir. Doch ich bin ein positiver, aufgestellter Typ, das hilft mir in solchen Situationen.

Was gibt Ihnen denn in der ­aktuellen Lage Zuversicht?

Das Vertrauen der Sponsoren und Fans. Die vielen netten Anrufe und positiven SMS in den letzten Tagen. Der Glaube an mein Umfeld und mich. Und das Wissen, ein guter Fahrer zu sein.

Wie sieht Ihr Zeitplan nun aus?

Wir arbeiten in allen Bereichen auf Hochtouren. Es war zwar nie meine Idee, auch als Manager tätig zu sein, aber das ist eine spannende Herausforderung. Ich bin sicher, dass ich davon profitieren werde. Anfang Februar finden die ersten Tests 2018 statt, dann muss die Finanzierung stehen.

Und wenn nicht?

Daran denke ich nicht. Wir hatten zwar auch einen Plan C und einen Plan D. Aber nun geht es nur um Plan B. Mit einer eigenen Finanzierung, im Kiefer-Team, auf einer KTM. Wir schaffen das.

Haben Sie Ihre Pläne für den Winter ändern müssen?

Abgesehen davon, dass ich Hunderte von Stunden beschäftigt bin mit meiner Situation und eher nicht so ruhige Weihnachten erlebte, nicht. Ich werde Anfang Jahr wie geplant vier, fünf Wochen nach Spanien gehen und vier verschiedene Motorräder mitnehmen, eine Strassenmaschine zum Beispiel, aber auch ein Pocketbike und einen Motocrosstöff. Zudem ist ein Velo dabei, damit ich an der Fitness arbeiten kann. Ich werde zuerst in Valencia viel fahren, später meine Basis in Barcelona haben und dort auch intensiv Krafttraining betreiben. Ich muss 2018 bereit sein. Das wird ein sehr entscheidendes Jahr für meine Karriere.

(Berner Zeitung)