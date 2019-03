«Kiimi», wie er ihn nennt, hat es dem jungen Südländer angetan. Wo er kann, schaut er sich Dinge ab vom 39-jährigen Finnen. «Er ist ein guter Lehrer und eine gute Referenz», sagt Giovinazzi. Die braucht er, es wird seine erste Saison in der Formel 1.

Vor zwei Jahren hat er schon einmal die Dämpfe der grossen Motorsportwelt eingeatmet, als er beim Start in Australien und in China für den verletzten Pascal Wehrlein ins Sauber-Cockpit stieg. Rang 12 gab es zum Auftakt, einen Ausfall im zweiten Rennen.

«Ein Traum wurde wahr»

Unverhofft und unvorbereitet war er eingesprungen. Wehrlein hatte sich erst am Samstagmorgen zum Verzicht entschieden, Giovinazzi blieb nur das dritte freie Training vor dem Qualifying, um die Strecke kennen zu lernen. «Jetzt bin ich viel entspannter und gut vorbereitet. Ich bin sicher der bessere Fahrer als damals», sagt der 25-Jährige. Obwohl er seither kein Rennen bestritt, nicht in der Formel 3, nicht in der Formel 2, nirgends.

Die Famiglia hatte Ende 2016 gerufen, die Famiglia Ferrari. Giovinazzi hatte in der Formel 2 den Kampf um den Titel gegen den heutigen Red-Bull-Fahrer Pierre Gasly knapp verloren. Ferrari holte ihn als dritten Piloten. «Ein Traum wurde wahr», sagt er.

Wertvolle Trockenübungen

Giovinazzi testete in Simulatoren, war bei Sitzungen mit Räikkönen und Vettel dabei, «ich habe sehr viel gelernt, das waren zwei wertvolle Jahre», sagt er. Nun also verschafften ihm die Italiener den Platz beim Schweizer Rennstall, so wie sie das im letzten Jahr mit Charles Leclerc getan hatten. Der Monegasse bewährte sich derart, dass er gegen Räikkönen getauscht wurde. Ein ähnliches Szenario dürfte auch Giovinazzi vorschweben.