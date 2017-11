Doppelsieg für Mercedes in Abu Dhabi

Valtteri Bottas gewinnt das letzte Saisonrennen in der Formel 1 vor Teamkollege Lewis Hamilton. Für Mercedes war dies der vierte Doppelsieg in Serie im Grand Prix von Abu Dhabi seit 2014.

Der 28-jährige Finne, der zum dritten Mal aus der Pole-Position gestartet war, holte damit seinen 3. GP-Sieg seiner Karriere. Hamilton, der sich schon vor dem letzten Rennen seinen 4. WM-Titel gesichert hat, verlor als Zweiter 3,899 Sekunden.

Der 32-jährige Brite fuhr in jedem der 20 Saisonrennen in die Punkteränge und egalisierte damit den Rekord von Michael Schumacher aus dem Jahr 2002. Vor 15 Jahren, als nur die ersten sechs WM-Punkte gewannen, gelang dem seit einem Skiunfall im Dezember 2013 schwerst verletzten siebenfachen Weltmeister in jedem Rennen der Sprung aufs Podest.

Sauber auf dem letzten Team-Platz

Im 55-Runden-Rennen in der Wüste von Abu Dhabi, das jeweils bei Tageslicht gestartet und unter Flutlicht beendet wird, sicherte sich Sebastian Vettel den 2. WM-Rang gegenüber Bottas. Der Deutsche wurde vor seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen Dritter. Und im Kampf um WM-Rang 6 in der Konstrukteuren-Wertung konnte Renault dank Nico Hülkenbergs 6. Rang Toro Rosso noch überholen und erhält damit rund acht Millionen Dollar mehr aus dem Prämientopf.

Den letzten Team-Platz belegt erwartungsgemäss das Hinwiler Team Sauber-Ferrari. Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson beendeten auf dem Yas Marina Circuit das 444. Rennen des Sauber-Rennstalls seit dem Einstieg 1993 mit einer Runde Rückstand in den Rängen 14 und 16. Sowohl der 23-jährige Deutsche, der 2017 die einzigen fünf WM-Punkte fürs Team gewinnen konnte, als auch der 27-jährige Schwede wissen nicht, wie es mit ihrer Karriere weitergehen wird. Die Zürcher Oberländer wollen in einigen Tagen ihre Fahrer-Paarung für 2018 bekannt geben.

(fur/SDA)