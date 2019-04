«Die vielen Sympathien liessen auch Neid entstehen»

Glitzer und Glamour auf der einen Seite, Peter Sauber auf der anderen. Sie passten nie in die Formel 1.

Ich passe auf den ersten Blick nicht in die Formel 1. Und auf den zweiten auch nicht. Ich glaube aber, ich habe der Formel 1 mit meiner Art gutgetan. Das sahen auch die anderen Teamchefs so.